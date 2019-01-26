سبت جديد من التعبئة في فرنسا

ينزل متظاهرو السترات الصفراء في فرنسا الشوارع مرة أخرى السبت، حيث يواصلون الضغط على الرئيس إيمانويل ماكرون حتى في ظل انقساماتهم الداخلية وإحباطهم بسبب العنف الاحتجاجي الذي يخيم على مستقبل الحركة.

وتشهد باريس ومدن أخرى احتجاجات في السبت الـ11 على التوالي الذي حفزته سياسات ماكرون التي ينظر إليها على أنها تحابي الأغنياء.

وقد استنزف ماكرون بعض الدعم للحركة من خلال نقاش وطني في المدن في جميع أنحاء فرنسا.

يحاول بعض قادة السترات الصفراء هذا الأسبوع الحفاظ على الزخم من خلال تنظيم احتجاجات بعد حلول الظلام وكذلك خلال النهار. ومن المقرر أن تبدأ مسيرة نهارية في جادة الشانزليزيه، موقع أعمال الشغب الأخيرة.

وتعتزم مجموعات أخرى تنظيم فعاليات مسائية في ساحة الجمهورية في شرق باريس.

وتنشر السلطات الفرنسية السبت حوالي 80 ألف شرطي في مسعى لتأمين المناطق التي تشهد تظاهرات.