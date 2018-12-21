الحرة/جو تابت -البنتاغون
قال مسؤول رفيع في البنتاغون الخميس في تصريح للصحافيين إن استقالة وزير الدفاع جيم ماتيس جاءت بسبب تباين كبير مع قناعات الرئيس ترامب.
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وأضاف أن أبرز الأسباب التي دفعت ماتيس للاستقالة هي:
1- سحب القوات الاميركية من سوريا.
2- اتجاه قريب لخفض عديد القوات في أفغانستان.
3- إرسال قوات أميركية إلى الحدود مع المكسيك.
4- تعيين رئيس لهيئة أركان القوات المسلحة في وقت مبكر وقبل نحو عام من انتهاء رئاسة الجنرال الحالي جو دنفورد.
5 - تعليق المناورات العسكرية في كوريا الجنوبية وبحر اليابان من دون استشارة قادة الأركان.
6- الخروج من اتفاق "خطة العمل المشتركة" المعروفة باتفاق إيران النووي.
7- إلغاء قانون خدمة المتحولين جنسيا في صفوف القوات المسلحة الأميركية.