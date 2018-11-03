أقباط مصر.. 146 قتيلا في سبعة أعوام

ويشكل الأقباط، وغالبيتهم العظمى من الأرثوذكس، أكبر طائفة مسيحية في الشرق الأوسط.

وقع الاعتداء على أقباط الجمعة بعد عام من آخر هجوم استهدف المسيحيين الذين يشكلون قرابة 10 في المئة من 100 مليون مصري.

والاعتداء الذي تبناه تنظيم داعش وأوقع سبعة قتلى استهدف الجمعة حافلة تقل مسيحيين كانوا عائدين من زيارة إلى دير الأنبا صموئيل في المنيا.

وفي أيار/مايو 2017 تبنى داعش هجوما على حافلة كانت تقل أقباطا على الطريق ذاته الذي حصل عليه اعتداء الجمعة، اذ كانوا متجهين إلى الدير نفسه.

وفيما يلي أبرز الهجمات التي استهدفت الأقباط في مصر، والتي تبين مقتل 146 شخصا منذ 2011.

2017

- في 29 كانون الأول/ديسمبر، قتل جهادي تسعة أشخاص أمام كنيسة مار مينا في حلوان، وهي ضاحية في جنوب القاهرة.

وتبنى تنظيم داعش الهجوم.

- في 26 أيار/مايو، أوقع هجوم على حافلة حجاج أقباط كانوا في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل بالمنيا 28 قتيلا.

وتبنى تنظيم داعش الاعتداء.

وأفاد ناجون بأن المهاجمين كانوا ملثمين وقتلوا المسيحيين الذين رفضوا أن يعلنوا تخليهم عن عقيدتهم.

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- في التاسع من نيسان/أبريل وفي أوج احتفالات الأقباط بأحد الشعانين، استهدف انتحاريان من تنظيم داعش كنيستين في مدينتي الإسكندرية وطنطا بشمال مصر، ما أسفر عن سقوط 45 قتيلا.

2016

- في 11 كانون الأول/ديسمبر، أوقع هجوم انتحاري ضد كنيسة القديسين بطرس وبولس المجاورة لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في حي العباسية بقلب القاهرة 29 قتيلا.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الاعتداء.

2013

- في 20 تشرين الأول/أكتوبر قتل أربعة أشخاص في هجوم استهدف كنيسة العذراء في القاهرة أثناء إقامة عرس فيها.

وكان هذا الاعتداء الأول ضد الأقباط بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في 3 تموز/يوليو 2013.

واتهم متطرفون الأقباط بدعم عزل مرسي لتبرير قيامهم بحرق منازل ومتاجر وكنائس قبطية، خصوصا في جنوب البلد.

2011

- في الأول من كانون الثاني/يناير، أوقع اعتداء 23 قتيلا و79 جريحا، غالبيتهم العظمى من المسيحيين الذين كانوا يغادرون كنيسة قبطية بعد انتهاء قداس رأس السنة الميلادية، في اعتداء لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.