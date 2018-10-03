الفيزياء والكيمياء.. سبع نساء حصلن على جوائز نوبل

في تاريخ جوائز نوبل حصلت سبع نساء على ثمانية جوائز في مجالي الفيزياء والكيمياء.

وحصلت الفرنسية ماري كوري على الجائزة مرتين، مرة عن فئة الفيزياء، وأخرى عن الكيمياء، وكانت أول امرأة تحصل على الجائزة.

ومنحت جوائز نوبل للمرة الأولى العام 1901 بناء على وصية الصناعي السويدي الثري ألفرد نوبل مخترع الديناميت.

سبع نساء حصلن على نوبل في الفيزياء والكيمياء.. من هن؟

​ماري كوري (1867-1934):

عالمة فيزياء وكيمياء فرنسية من أصل بولندي، وتعتبر أول امرأة تحصل على جائزة نوبل على الإطلاق، مرة في الفيزياء (1903)، ومرة في الكيمياء (1911).

وحازت على جائزتها الأولى في الفيزياء مناصفة مع زوجها بيار كوري لقيامهما بأول بحث في علاج الأورام بالإشعاع، فيما حازت على الجائزة الثانية في الكيمياء بمفردها لاكتشافها عنصري الراديوم والبولونيوم المشعين.

إيرين كوري (1897-1956):

ابنة ماري كوري، حصلت على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1935 بالاشتراك مع زوجها الفرنسي فريدريك يوليوت، لتوليفهما عناصر مشعة جديدة.

ماريا ماير (1906-1972):

عالمة فيزياء ألمانية، وثاني امرأة تفوز بجائزة نوبل في الفيزياء. حصلت على الجائزة عام 1963 بالاشتراك مع الألماني هانز جنسن والأميركي من أصل هنغاري ايوجين وينغر، لاكتشافاتهم المتعلقة بنموذج الغلاف النووي للنواة.

دوروثي هودجكين (1910-1994):

​عالمة بريطانية، حصلت على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1964 لتحديدها هياكل المواد الكيمائية الحيوية الهامة بواسطة تقنيات الأشعة السينية.

تمكنت عام 1969 من فك رموز هيكل الأنسولين.

عادا يونات (1939- ):

إسرائيلية حصلت على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2009 مع الأميركي توماس ستايتز وفنكي راماكريشنان وهو أميركي وبريطاني من أصول هندية.

نالوا الجائزة بسبب دراساتهم الرائدة حول بنية الرايبوسوم ووظائفها.

دونا ستريكلاند (1959- ):

أكاديمية كندية، فازت بجائزة نوبل الفيزياء مع الأميركي آرثر آشكين والفرنسي جيرار مورو في عام 2018 لإنجازاتهم في مجال الليزر.

وهي تعد ثالث امرأة تفوز بجائزة نوبل في الفيزياء.

فرانسس آرنولد (1956- ):

عالمة كيمياء حيوية أميركية، حصلت على جائزة الكيمياء عام 2018 بالمشاركة مع الأميركي جورج سميث والبريطاني غريغوري وينتر عن أبحاثهم في مجال البروتينات.