تأجيل إطلاق قمر GPS للجيش الأميركي

أعلنت شركة "سبيس أكس" تأجيل إطلاق قمر صناعي للجيش الأميركي كان يفترض أن يتم الثلاثاء بواسطة صاروخ فالكون 9 من قاعدة جوية في فلوريدا.

وقد تم تأجيل إطلاق القمر الصناعي الخاص بنظام (GPS) الذي كان سيطلق حوالي الساعة التاسعة صباحا بحضور مايك بنس نائب الرئيس الأميركي، لأسباب فنية، بحسب تغريدة للشركة.

وأعلنت "سبيس أكس" أنها ستجري محاولة الإطلاق صباح الأربعاء.

والقمر المشار إليه يسمى SV01، وهو واحد من بين 32 ستمثل الجيل الثالث من الأقمار الصناعية "جي بي أس" الخاصة بالجيش الأميركي ويتوقع أن تكون متعددة الاستخدامات وأكثر دقة من سابقتها.

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