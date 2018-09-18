'سبيس أكس' تكشف هوية أول سائح حول القمر

أعلنت شركة "سبيس أكس" المتخصصة في تكنولوجيا رحلات الفضاء والمملوكة للملياردير إيلون ماسك الاثنين أن رجل الأعمال الياباني يوساكو مايزاوا سيكون أول مسافر تنقله الشركة في رحلة خاصة إلى القمر.

ومايزاوا هو مؤسس موقع "زوزو" للتسوق عبر الإنترنت ورئيسه التنفيذي، وكان في الماضي عازف طبول في فرقة لموسيقى البانك.

وسيقوم الملياردير الياباني بجولة حول القمر على متن المركبة الفضائية "بيغ فالكون روكيت" لتنتقل بذلك رحلات الفضاء التجارية إلى آفاق جديدة.

وسيصبح مايزاوا أول مسافر إلى القمر منذ انتهاء مهمات أبوللو الأميركية عام 1972. وكشفت "سبيس أكس" عن اسم مايزاوا مساء الاثنين، بعد أن أثارت فضول متابعيها.

ونشر ماسك، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية، الخميس صورة للعلم الياباني عبر "تويتر"، ثم نشر الأحد عدة تغريدات تعرض تصميمات جديدة للمركبة "بيغ فالكون روكيت" أو "بي أف آر".

ويعد ماسك بأن تنقل المركبة المسافر إلى القمر ثم تنقل البشر والشحنات في نهاية المطاف إلى كوكب المريخ.

وعلى الرغم من أن المركبة لم تصنع بعد، يريدها ماسك أن تكون جاهزة للقيام برحلة غير مأهولة إلى المريخ بحلول 2022، على أن تذهب في رحلة مع طاقم عام 2024.