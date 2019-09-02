ستحاكمهم أميركا بسبب 11 سبتمبر.. من هم معتقلو غوانتانامو الخمسة؟

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حدد قاض عسكري أميركي عام 2021 موعدا لمحاكمة معتقلي غوانتانامو الخمسة المتهمين بالوقوف وراء هجمات 11 سبتمبر.
وفي مقدمة المتهمين، الباكتساني خالد شيخ محمد الذي يوصف بأنه العقل المدبر للهجمات التي أودت بحياة نحو 3000 شخص.
ويواجه المعتقلون الخمسة عقوبة الإعدام في حال إدانتهم بالتهم الموجهة لهم وهي التآمر ومهاجمة وقتل مدنيين وخطف طائرات والإرهاب.
وستجرى المحاكمة في 11 يناير 2021، في "معسكر العدل" في قاعدة غوانتانامو العسكرية بكوبا.
وإضافة إلى خالد شيخ محمد، يحاكم أيضا كل من رمزي بن الشيبة (يمني)، عمار البلوشي (باكستاني)، أحمد الهوساوي (سعودي)، وليد بن عطاش (يمني).
خالد شيخ محمد
تصف وزارة الدفاع الأميركية، التي تشرف على معتقل غوانتانامو، خالد شيخ محمد بأنه من كبار قادة القاعدة وأنه "العقل المدبر لهجمات سبتمبر 2001 على برج التجارة العالمي، البنتاغون، والرحلة 93 التابعة ليونايتد إيرلايز".
تشير مذكرة صادرة عن وزارة الدفاع انه ولد في 14 نيسان سنة 1965 في منطقة بلوشستان في باكستان، رغم أن الكثير من وسائل الإعلام تشير إلى ولادته في الكويت، حيث عاش فترة طويلة.
في الكويت، التحق خالد شيخ محمد بجماعة الإخوان المسلمين، وبعد الحصول على الثانوية العامة رحل إلى الولايات المتحدة حيث حصل على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من إحدى جامعات ولاية نورث كارولينا عام 1986. انتقل بعدها إلى باكستان ثم أفغانستان.
تتهمه أميركا بأنه هو من قدم فكرة هجمات 11 سبتمبر إلى أسامة بن لادن، وعمل لاحقا على إدارتها. وهو مدان أيضا في هجمات سنة 1993 على برج التجارة العالمي.
قبضت عليه المخابرات الباكستانية في مخبئه بمدينة كراتشي في باكستان في مارس 2003. واعتقل في مكان غير معروف مدة ثلاث سنوات، قبل أن ينقل إلى معتقل غوانتانامو في سبتمبر 2006.
Trial Date Set For Khalid Sheikh Mohammed, 4 Others Charged In 9/11 Attacks https://t.co/JRMOouznpw pic.twitter.com/65l9ncTN6q— ICSVE (@icsve) August 30, 2019
رمزي بن الشيبة
هو أيضا أحد معتقلي غوانتانامو السبعة عشر الأكثر أهمية. يبلغ من العمر 47 عاما، وهو يمني الجنسية. تصف الولايات المتحدة بأنه "منسق" هجمات 11 سبتمبر، وأنه كان يعد لهجمات أخرى حتى اعتقاله في نهاية سنة 2002.
ولد رمزي بن الشيبة سنة 1972، وشارك في الحرب بين شمال اليمن وجنوبه سنة 1994 إلى جانب القوات الحكومية. في سنة 1995، انتقل إلى ألمانيا حيث التقى بمحمد عطا ليشكلا معا برفقة مروان الشحي وزياد جراح ما عرف باسم "خلية هامبورغ" التي شارك أعضاؤها كلهم (ما عدا بن الشيبة) في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر، كما يقول تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأميركية.
في الواقع، فشل رمزي بن الشيبة في الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة هو ما منعه أن يكون ضمن قائمة منفذي الهجمات. إثر ذلك، تحول إلى منسق بين قيادة القاعدة في أفغانستان، والمنفذين في باكستان وألمانيا وماليزيا. في سبتمبر 2002، وألقي عليه القبض في مدينة كراتشي الباكستانية ثم نقل إلى غوانتانامو سنة 2006.
Hello from Gitmo. Expect conditions of confinement testimony today from accused 911 plot deputy Ramzi bin al Shibh. pic.twitter.com/vGVDrMEf3o— Carol Rosenberg (@carolrosenberg) February 24, 2016
مصطفى أحمد الهوساوي
تصفه وزارة الدفاع الأميركية بأنه "مدير مالي" في القاعدة. شمل عمله دعم تحركات وتمويل خاطفي الطائرات التسعة عشر وتسهيل وصولهم إلى الولايات المتحدة.
مصطفى أحمد الهوساوي سعودي من مواليد سنة 1968. التحق بتنظيم القاعدة متأخرا، في بداية سنة 2000 وتلقى تدريبات عسكرية في معسكر الفاروق قرب مدينة قندهار.
اعتقل برفقة خالد الشيخ محمد في كراتشي في مارس 2003، ونقل إلى غوانتامو في سبتمبر 2004. يقول تقرير وزارة الدفاع الأميركية إنه وجد في حوزته كتاب من 19 صفحة يتضمن أرقام هواتف وعناوين لأشخاص ذوي علاقة بالقاعدة.
As reported, three 911 accused are attending today's hearing. Walid Bin Attash and Mustafa al Hawsawi waived. pic.twitter.com/3sYlSS7tcJ— Carol Rosenberg (@carolrosenberg) December 11, 2015
عمار البلوشي
اسمه الحقيقي علي عبد العزيز علي، وهو ابن أخ خالد شيخ محمد. ولد في بلوشستان سنة 1997، وقضى أغلب حياته في الكويت.
تقول وزارة الدفاع الأميركية إنه ساعد، تحت قيادة عمه، في التخطيط لعمليات القاعدة وتسهيل إجراءات سفر 13 على الأقل من منفذي هجمات 11 سبتمبر التسعة عشر. وكان أيضا مسؤولا عن تهريب مقاتلي القاعدة وعائلاتهم بعد سقوط كابول في يد القوات الأميركية.
خلا فترة نشاطه، ربطته علاقات مع كبار قيادات القاعدة، منهم: أسامة بن لادن وسيف العدل وسعيد المصري.
اعتقل في كراتشي في أبريل سنة 2003، مع كل من وليد بن عطاش وأربعة أعضاء آخرين من القاعدة.
📌— Melisa (@cmellaniac) July 19, 2018
A15 Walid bin Attash
B3 Ammar al-Baluchi
B10 Abd al Rahim al-Nashiri pic.twitter.com/KDsBpL3UC6
وليد بن عطاش
يمني من مواليد سنة 1978 في محافظة شبوة. يصفه المحققون الأميركيون بأنه قيادي في القاعدة وحارس شخصي سابق لأسامة بن لادن.
ينتمي وليد بن عطاش، ويطلق عليه اسم "خلاد" أيضا، إلى عائلة "جهادية". أربعة من بين إخوانه التسعة شاركوا في عمليات أو تنظيمات جهادية في مناطق مختلفة. وهو نفسه شارك في الحرب في طاجكستان وفي أفغانستان أيضا حيث فقد ساقه في إحدى المعارك ضد قوات تحالف الشمال.
ويتهم بن عطاش أيضا بالمشاركة في التدبير للهجوم على المدمرة الأميركية "يو أس أس كول" في اليمن سنة 2000. وكان مساعدا لخالد شيخ محمد في التحضير لهجمات 11 سبتمبر، وكان مكلفا بدراسة الإجراءات الأمنية لشركات الطيران التي استعمل المهاجمون طائراتها.
With Walid Bin Attash gone for the morning, his estranged legal team sat at Table 2. He's due in this afternoon. We shall see... pic.twitter.com/vbfW3uVvB1— Carol Rosenberg (@carolrosenberg) March 21, 2017