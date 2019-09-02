ستحاكمهم أميركا بسبب 11 سبتمبر.. من هم معتقلو غوانتانامو الخمسة؟

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حدد قاض عسكري أميركي عام 2021 موعدا لمحاكمة معتقلي غوانتانامو الخمسة المتهمين بالوقوف وراء هجمات 11 سبتمبر.

وفي مقدمة المتهمين، الباكتساني خالد شيخ محمد الذي يوصف بأنه العقل المدبر للهجمات التي أودت بحياة نحو 3000 شخص.

ويواجه المعتقلون الخمسة عقوبة الإعدام في حال إدانتهم بالتهم الموجهة لهم وهي التآمر ومهاجمة وقتل مدنيين وخطف طائرات والإرهاب.

وستجرى المحاكمة في 11 يناير 2021، في "معسكر العدل" في قاعدة غوانتانامو العسكرية بكوبا.

وإضافة إلى خالد شيخ محمد، يحاكم أيضا كل من رمزي بن الشيبة (يمني)، عمار البلوشي (باكستاني)، أحمد الهوساوي (سعودي)، وليد بن عطاش (يمني).

خالد شيخ محمد

تصف وزارة الدفاع الأميركية، التي تشرف على معتقل غوانتانامو، خالد شيخ محمد بأنه من كبار قادة القاعدة وأنه "العقل المدبر لهجمات سبتمبر 2001 على برج التجارة العالمي، البنتاغون، والرحلة 93 التابعة ليونايتد إيرلايز".

تشير مذكرة صادرة عن وزارة الدفاع انه ولد في 14 نيسان سنة 1965 في منطقة بلوشستان في باكستان، رغم أن الكثير من وسائل الإعلام تشير إلى ولادته في الكويت، حيث عاش فترة طويلة.

في الكويت، التحق خالد شيخ محمد بجماعة الإخوان المسلمين، وبعد الحصول على الثانوية العامة رحل إلى الولايات المتحدة حيث حصل على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من إحدى جامعات ولاية نورث كارولينا عام 1986. انتقل بعدها إلى باكستان ثم أفغانستان.

تتهمه أميركا بأنه هو من قدم فكرة هجمات 11 سبتمبر إلى أسامة بن لادن، وعمل لاحقا على إدارتها. وهو مدان أيضا في هجمات سنة 1993 على برج التجارة العالمي.

قبضت عليه المخابرات الباكستانية في مخبئه بمدينة كراتشي في باكستان في مارس 2003. واعتقل في مكان غير معروف مدة ثلاث سنوات، قبل أن ينقل إلى معتقل غوانتانامو في سبتمبر 2006.