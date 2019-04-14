​سترلينغ يقود سيتي لفوزه التاسع على التوالي

أحرز رحيم سترلينغ هدفين ليقود مانشستر سيتي حامل اللقب للفوز 3-1 خارج أرضه على كريستال بالاس وتحقيق انتصاره التاسع على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد.

وأصبح رصيد سيتي 83 نقطة من 33 مباراة ويحتل المركز الثاني وبفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر الذي خاض 34 مباراة وتفوق 2 - صفر على تشيلسي في مباراة أقيمت في وقت لاحق الأحد.

وأهدر جناح منتخب إنكلترا فرصة سهلة في البداية قبل أن يتقدم بالهدف الأول لسيتي في الدقيقة 15 حيث تلقى تمريرة كيفن دي بروين وسدد الكرة بقوة وبراعة في شباك الحارس فيسنتي جوايتا.

وأضاف سترلينغ الهدف الثاني، ليرفع رصيده إلى 17 هدفا بالدوري هذا الموسم، بعدما قابل كرة عرضية من ليروي ساني بلمسة واحدة من داخل المنطقة على عكس اتجاه الحارس جوايتا.

وضغط بالاس بحثا عن تقليص الفارق وسجل عن طريق لوكا ميليفوفيتش من ركلة حرة بعد خطأ لزميله جيمس مكارثر في الدقيقة 81.

لكن البديل جابرييل جيسوس حسم انتصار سيتي في الدقيقة الأخيرة بعدما تلقى الكرة من دي بروين الذي استغل تمريرة خاطئة من آرون وان-بيساكا وتوغل بسرعة وصنع الهدف الثالث.

وقال سترلينغ الذي أكد على ثقته في استمرار المنافسة المثيرة على اللقب ”سيطرنا على الكرة بشكل مبكر لكن في لحظة واحدة عاد المنافس إلى أجواء اللقاء. قمنا بالرد مجددا وسجلنا الهدف الثالث.

”في ظل أسلوب ليفربول فإنه بنسبة 100 بالمئة سيستمر الصراع على اللقب. ليفربول يملك تشكيلة رائعة وثقة كبيرة لكن هذا حالنا أيضا“.

وسيخوض فريق بيب جوارديولا فترة صعبة على مدار عشرة أيام وستبدأ باللعب على أرضه مع توتنهام هوتسبير الأربعاء المقبل في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعدما خسر ذهابا 1-صفر.

وبعد ذلك سيلعب سيتي مجددا مع توتنهام في الدوري يوم السبت على استاد الاتحاد قبل أن يخوض قمة مانشستر في ضيافة يونايتد في أولد ترافورد في 24 أبريل نيسان الجاري.