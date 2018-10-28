'ستغير قواعد اللعبة'.. آي بي أم تعلن صفقة بقيمة 34 مليار دولار

أعلنت شركة "آي بي أم" الأميركية أنها توصلت إلى اتفاق للاستحواذ على شركة "ريد هات" الرائدة عالميا في مجال البرمجيات مفتوحة المصدر، في صفقة قدرت قيمتها بحوالي 34 مليار دولار.

وبموجب الاتفاق، ستحصل "آي بي أم" على جميع أسهم "ريد هات" مقابل 190 دولارا للسهم، وهو ما يمثل قيمة إجمالية تبلغ 34 مليار دولار تقريبا.

وقالت الشركة في الإعلان إن عملية الاستحواذ "ستغير قواعد اللعبة للشركة (آي بي أم) ولسوق الحوسبة السحابية".

وأضافت " آي بي أم" أن عملية الاستحواذ ستساعد في "الانتقال إلى الفصل الثاني من تكنولوجيا الحوسبة السحابية".

وسوف تستمر "آي بي أم" و "ريد هات" في بناء وتعزيز شراكات الأخيرة مع مزودي خدمات الحوسبة السحابية الرئيسيين مثل أمازون ويب سيرفيسيس، وغوغل كلاود، وعلي بابا وغيرهم.

و"ريد هات" شركة برمجة أميركية تأسست عام 1993 وتعمل في مجال إنتاج برامج مفتوحة المصدر، وتساعد الشركات في إنتاج تطبيقات سحابية، وتحديث أنظمة التشغيل وغيرها من الخدمات.