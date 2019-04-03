ستولتنبرغ: 'الناتو' أنجح تحالف في التاريخ

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الأربعاء إن الولايات المتحدة هي عماد الحلف الذي وصفه بأنه "أنجح" تحالف في التاريخ.

وأضاف ستولتنبرغ في كلمة ألقاها أمام الكونغرس في الذكرى السبعين لإنشاء الناتو أن الحلف كان مصدرا للأمن في الحرب الباردة، وأن أعضائه لا يريدون حربا باردة جديدة.

وقال ستولتنبرغ إن الناتو يجب أن ينفق أكثر على شؤون الدفاع، وذلك بعد ساعات من ترحيب الرئيس دونالد ترامب بزيادة إنفاق الدول الأعضاء في الحلف في هذا المجال.

ووجه ستولتنبرغ انتقادات حادة لروسيا واتهمها بـ"دعم نظام الأسد القاتل في سوريا والقيام بهجمات إلكترونية على حلفائنا".

وأكد ستولتنبرغ أن الناتو سيستمر في تدريب القوات العراقية و"يعمل مع الحلفاء في الشرق الأوسط ويساعدهم في بناء الأمن السيبراني والقدرات الخاصة".

ووصل ستولتنبرغ الذي تم تمديد ولايته على رأس الحلف في الآونة الأخيرة حتى عام 2022، بعد ظهر الثلاثاء إلى البيت الأبيض عشية اجتماع وزاري يستمر يومين في العاصمة الأميركية.