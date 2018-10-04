ستولتنبرغ: على روسيا وقف هجماتها الإلكترونية

تعهد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الخميس بتقوية دفاعات الحلف في مواجهة هجمات على شبكات كمبيوتر قالت بريطانيا إن المخابرات العسكرية الروسية دبرتها، ودعا روسيا لوقف سلوكها "المتهور".

وقال ستولتنبرغ في بيان، بعدما قالت بريطانيا وهولندا إن لديهما أدلة على تورط روسيا في هجمات إلكترونية، "روسيا يجب أن توقف نمط سلوكها المتهور بما في ذلك استخدام القوة ضد جيرانها ومحاولة التدخل في عمليات الانتخابات وحملات التضليل واسعة الانتشار".

وأضاف ستولتنبرغ في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي لبحث قدرات جديدة على شن هجمات على الإنترنت "الحلف سيواصل تعزيز دفاعاته وقدراته على الردع من أجل التعامل مع تهديدات مختلطة تشمل هجمات على الإنترنت".