ستولتنبرغ: أموال إضافية للناتو بسبب ترامب

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ أن مواقف الرئيس دونالد ترامب بشأن ميزانية الحلف أدت إلى قيام الدول الأعضاء بزيادة مساهماتها المالية.

وقال ستولتنبرغ في حديث لبرنامج "فوكس نيوز صنداي" الأحد إن الرئيس "كان واضحا للغاية... إنه ملتزم بحلف الناتو... هو أكد على ضرورة قيام الحلفاء باستثمار المزيد، لذلك اتفقنا في القمة التي عقدت في تموز/يوليو العام الماضي على فعل المزيد، والآن نرى النتائج".

وأضاف الأمين العام لحلف الناتو أنه بنهاية العام المقبل، ستضيف دول الحلف مئة مليار دولار في ميزانيات الدفاع.

ورد الرئيس دونالد ترامب على هذه التصريحات بتغريدة قائلا إن الأمين العام للناتو أكد أنه بسببه (ترامب) "تمكن الحلف من جمع أموال أكثر بكثير من أي وقت مضى من أعضائه بعد سنوات عديدة من التراجع":

وكان ترامب قد انتقد مرارا الحلفاء في الناتو بسبب عدم دفع حصتهم المناسبة في ميزانية الحلف الدفاعية والاتكال على الولايات المتحدة.