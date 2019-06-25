تعيين غريشام متحدثة باسم البيت الأبيض

عين الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء ستيفاني غريشام الناطقة باسم السيدة الأولى ميلانيا ترامب، متحدثة باسم البيت الأبيض خلفا لسارة ساندرز.

وجاء إعلان قرار تعيين غريشام عبر تغريدة للسيدة الأولى.

وكتبت ميلانيا ترامب على تويتر "يسرني أن أعلن أن سيتفاني غريشام ستصبح المتحدثة باسم البيت الأبيض والمديرة الإعلامية"، مضيفة "أنها تعمل معنا منذ العام 2015".

وتابعت أنها والرئيس يعتبران غريشام "الشخص الأفضل لخدمة الإدارة والبلاد".

وكان ترامب قد أعلن أن سارة ساندرز ستغادر منصبها في نهاية يونيو الجاري، معربا عن أمله في أن تترشح يوما ما لمنصب حاكم ولاية أركنسو، علما بأن والدها مايك هاكابي سبق له أن شغل هذا المنصب.