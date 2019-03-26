تحدي العروش.. اجلس على أحدها واحكم العالم

ست عروش مختبئة، اعثر على أحدها واجلس على سدة حكم الممالك السبعة!

شركة HBO منتجة المسلسل الفانتازي الخيالي الشهير "لعبة العروش"، أطلقت تحديا لعشاق المسلسل في انتظار عرض موسمه الثامن والأخير الشهر المقبل.

الشركة دعت المتابعين إلى العثور على أحد عروش ست مماثلة لـ "العرش الحديدي" الذي يجلس عليه حاكم ممالك ويستروس في المسلسل، خبأها القائمون على العمل في أماكن متفرقة حول العالم.

ونشروا سلسلة فيديوهات لمواقع العروش.

أربع منها عثر عليها الجمهور في البرازيل والسويد وإسبانيا وبريطانيا ... عرشان متبقيان، هل يمكنك الجلوس على أحدهما؟