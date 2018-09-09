السجن لأردنيين 'خططوا لاغتيال' ضباط مخابرات وطيارين

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية الأحد بسجن ستة أردنيين مددا تتراوح بين ثلاثة أشهر و15 عاما بعد إدانتهم بالتخطيط لاغتيال ضباط مخابرات وطيارين في سلاح الجو الملكي بمسدسات كاتمة للصوت ومتفجرات.

وصدرت أحكام على ثلاثة من المتهمين بالأشغال الشاقة 15 عاما لإدانتهم بتهمة "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية" و"حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية" و"تصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية" و"الترويج لأفكار جماعة إرهابية".

وحكم على متهم رابع بالأشغال المؤقتة خمسة أعوام بعد إدانته بتهمة "الترويج لأفكار جماعة إرهابية"، و"عدم الإبلاغ عن وجود مخطط إرهابي".

وتشير المعلومات إلى أن جميع المتهمين أردنيين في العشرينات من العمر وأنهم من مؤيدي داعش كان أحدهم مؤذن مسجد في عمان، وتم اعتقالهم في أيلول/سبتمبر من عام 2017.

وتنظر محكمة أمن الدولة أسبوعيا في قضايا تتصل بالإرهاب.