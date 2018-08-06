العراق.. السجن المؤبد لفرنسي وألمانية

أصدرت المحكمة الجنائية العراقية المختصة بقضايا الإرهاب الاثنين حكما بالسجن المؤبد على فرنسي وألمانية بعد إدانتهما بالانتماء الى داعش.

وأدين الفرنسي لحسن قبوج (58 عاما) والألمانية نادية التي أعلن عن اسمها الأول فقط، خلال جلستي استماع منفصلتين حضر خلالها 15 متهما أغلبهم بقضايا تتعلق بالإرهاب.

والألمانية هي ابنة "لمياء ك" التي حكم عليها في كانون الثاني/يناير 2018، بعقوبة الإعدام وخففت بعدها في نيسان/أبريل إلى السجن المؤبد، لعشرين عاما.

وتمثل عقوبة السجن المؤبد وفقا للقانون العراقي السجن عشرين عاما.

واستجوب القاضي قبوج على مدى نصف ساعة، إذ نفى قبوج جميع التهم المنسوبة إليه، وقال متحدثا باللغة الفرنسية، "وقعت اعترافا باللغة العربية دون ان أعرف ما هو مكتوب فيه".

وأضاف "لم أكن لأغادر فرنسا لو لم يكن أبني الأكبر نبيل (25 عاما) قد توجه إلى سورية. أردت إقناعه بالعودة معنا إلى فرنسا".

غادر قبوج مع زوجته وأطفاله الى تركيا ثم انتقل إلى سورية قبل أن يعتقل في العراق.

من جانبها، قالت نادية متحدثة باللغة الألمانية وبكلمات عربية، إنها توجهت إلى تركيا وانتقلت بعدها إلى سورية ثم العراق مع شقيقتها المعاقة التي قتلت في ضربة جوية وأمها وابنتها يمامة.

بدوره، قال محاميها إنها كانت قاصراً في ذلك الوقت، وإن زواجها من أحد الجهاديين كان "اغتصابا ارتكبته مجموعة مسلحة وليس قراراً صادر عن شخص بالغ في كامل وعيه".

وقالت إنها توجهت إلى العراق "للهرب من رجال تنظيم داعش".