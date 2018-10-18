بسبب منشور على فيسبوك.. سجن مدون مغربي سنتين

حكمت محكمة ابتدائية شمال المغرب الأربعاء على مدون بالسجن سنتين مع النفاذ على خلفية احتجاجات تلت مقتل شابة في حادث إطلاق نار على قارب مهاجرين غير نظاميين.

وقال محامي المدون جابر بابا إن موكله سفيان نكاد لوحق بسبب "نشر تدوينة على موقع فيسبوك" تدعو جماهير فريق المغرب التطواني لكرة القدم للتظاهر احتجاجا على الحادث، بمناسبة مباراة للبطولة المحلية أقيمت يوم 30 أيلول/سبتمبر".

ووجهت إليه تهم "التحريض على العصيان المدني" و"إهانة علم المملكة" و"نشر الكراهية".

ويحاكم أيضا 19 شابا تتراوح أعمارهم بين (14 و23 سنة)، بتهمة "إهانة العلم الوطني"، بعد أن رفعوا العلم الإسباني وشعارات مؤيدة للهجرة مثل "عاشت إسبانيا" أثناء تلك المباراة.

ووجهت إليهم تهم "تخريب ممتلكات عمومية وخاصة" أثناء "تظاهرة غير مرخصة" نظمت بعد خروجهم من الملعب، وقد جرى إيقافهم مطلع تشرين الأول/أكتوبر.

وأثار مقتل الطالبة حياة بلقاسم (22 عاما) المتحدرة من تطوان برصاص البحرية الملكية المغربية على متن مركب يستقله مهاجرون في طريقه لإسبانيا، استياء في المغرب.

وتداول كثر من رواد الإنترنت صور "الشهيدة حياة" التي "لم يكن ذنبها سوى الرغبة في الهروب من البؤس لمساعدة أسرتها".

وأصيب ثلاثة ركاب آخرين تتراوح أعمارهم بين (20 و30 عاما) خلال الحادثة التي وقعت قبالة سواحل فنيدق شمال البلاد في البحر المتوسط.