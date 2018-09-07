سجن مستشار سابق لحملة ترامب الانتخابية

قضت محكمة فدرالية الجمعة بسجن جورج بابادوبولوس، المستشار الدبلوماسي السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية 14 يوما، بسبب كذبه في التحقيق حول التواطؤ المحتمل في العام 2016 بين موسكو وفريق حملة المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية.

كما تم فرض غرامة قدرها 9500 دولار على بابادوبولوس البالغ من العمر 31 عاما، والذي أقر في تشرين الأول/أكتوبر 2017 بأنه قدم شهادة كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).

وقال بابادوبولوس في قاعة المحكمة "كنت صغيرا وطموحا. لقد ارتكبت خطأ كبيرا كلفني الكثير، وأشعر بالخجل من ذلك".

وأوضح القاضي أنه أخذ في الاعتبار "الندم الصادق" الذي عبّر عنه بابادوبولوس الذي كان قد أخفى عن المحققين حقيقة اجتماعاته مع مبعوثين روس قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

بابادوبولوس كان أول مستشار لترامب يوافق على التعاون مع فريق المحقق الخاص روبرت مولر الذي يحقق في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة 2016.

وكان الرئيس ترامب قد نفى معرفته بـ بابادوبولوس لكنه وصف التهم الموجهة له بأنها "أكاذيب".