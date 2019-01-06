السلطة الفلسطينية تسحب موظفيها من رفح

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الأحد سحب موظفي السلطة الفلسطينية العاملين في معبر رفح ابتداء من صباح يوم الإثنين "بسبب ممارسات حركة حماس"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت الهيئة في بيان مساء الأحد إن هذا القرار "يأتي على ضوء التطورات الأخيرة والممارسات الوحشية لعصابات الأمر الواقع في قطاعنا الحبيب وتبعا لمسؤولياتنا تجاه شعبنا الحبيب في قطاع غزة وللتخفيف عن كاهله مما يعانيه من ويلات الحصار".

وأشار البيان إلى أن حماس ومنذ تسلم السلطة معبر رفح "تعطل أي مسؤولية لطواقمنا هناك، وتحملنا الكثير حتى نعطي الفرصة للجهد المصري الشقيق لإنهاء الانقسام".

وأضاف البيان أن ممارسات "حماس تصر على تكريس الانقسام وآخرها ما طال الطواقم من استدعاءات واعتقالات والتنكيل بموظفينا، ووصلنا لقناعة بعدم جدوى وجودهم هناك، لإعاقة حركة حماس عملهم ومهامهم".