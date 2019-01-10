دبلوماسي عراقي يروج لمركز تجميل إيراني

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بالتعليقات الساخرة من ظهور القنصل العراقي في مدينة مشهد الإيرانية في إعلان يروج لمركز تجميل إيراني.

ونشرت ناشطون على فيسبوك مقطع فيديو يظهر فيه القنصل ياسين شريف إنصيف وهو يدعو العراقيين إلى زيارة المركز للحصول على خدمات مختلفة منها زراعة الشعر وتنظيف الأسنان وعلاج العقم.

وفور ظهور القنصل في الإعلان الترويجي، قررت وزارة الخارجية العراقية "استدعائه إلى بغداد على "خلفية الفيديو المتداول".

وانتقد آخرون وضع القنصل العراقي علم إيران خلفه، إلى جانب العلم العراقي، باعتبار ذلك مخالفا للأعراف الدبلوماسية.

ويعمل الدبلوماسي ياسين شريف إنصيف في وزارة الخارجية منذ عام 2007، وشغل خلال السنوات الماضية عدة مناصب في الوزارة، بينها نائب القنصل في السفارة العراقية في الدوحة، ورئيس القسم السياسي في السفارة العراقية في كولالمبور.