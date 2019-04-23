سداد الملايين لشركة كويتية عن خسائر الغزو العراقي

قالت لجنة تعويضات حرب الخليج التابعة للأمم المتحدة المنوطة بالإشراف على مطالبات دول ومنظمات تأثرت بغزو العراق للكويت ما بين عامي 1990 و1991، إنها سددت 240 مليون دولار لشركة نفط الكويت الوطنية.

وقالت اللجنة الثلاثاء إنه بسداد أحدث دفعة يبلغ إجمالي مبلغ التعويض المسدد منذ عام 2005 حتى الآن 48.3 مليون دولار.

ويتعين على العراق حاليا تخصيص 1.5 في المئة من عائدات صادراته من النفط لتمويل التعويض.

ووافقت اللجنة على 1.5 مليون مطلب قدمتها حكومات أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية، سددت جميعها ما عدا واحدة.

المطالبة المتبقية، التي تتضمن أحدث سداد، تأتي من شركة النفط الوطنية الكويتية. ولا يزال متبقيا نحو 4.1 مليارات دولار من إجمالي مطالبة بقيمة 14.7 مليار دولار تعويضا عن خسائر إنتاج ومبيعات نتجت عن أضرار لحقت بحقول النفط الكويتية.