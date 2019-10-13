سد النهضة.. السيسي ينشد الوساطة الروسية مع أثيوبيا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد أنه اتفق مع رئيس الوزراء الأثيوبي أبيي أحمد على الاجتماع في روسيا للتباحث حول سد النهضة الذي تبنيه اديس ابابا على النيل وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من المياه.

وقال السيسي خلال ندوة تثقيفية نظمّها الجيش المصري وبثّها التلفزيون الرسمي "اتفقت مع رئيس وزراء إثيوبيا أن نلتقي في موسكو حتى نتحدث في الموضوع (أزمة السد) ونتحرك للأمام حتى نحل هذه المسألة بشكل أو بآخر".

ومن المتوقع حضور العديد من قادة الدول للقمة الروسية-الأفريقية والمقرر انعقادها في مدينة سوتشي يومي 23 و24 أكتوبر.

وتسعى القاهرة منذ سنوات إلى حل أزمة السد، الذي بدأت أعماله في أبريل 2011 بكلفة أربعة مليارات دولار، من خلال مباحثات مع الخرطوم وأديس أبابا لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل خزّان السد.

وتقول أثيوبيا إنها تهدف من بناء سد النهضة الكبير إلى تأمين ستة آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، ولا تهدف إلى تخزين المياه أو إلحاق الضرر بدول المصب.

ووقع قادة مصر والسودان وأثيوبيا في مارس 2015 اتفاق مبادئ يلزمهم التوصل إلى توافق من خلال التعاون فيما يتعلق بالسد.

والأسبوع الفائت، أعلنت وزارة الري المصرية الوصول لـ"طريق مسدود" إثر فشل آخر جولات المفاوضات بين الدول الثلاث في الخرطوم

وقالت الوزارة في بيان حينها إن المفاوضات "وصلت إلى طريق مسدود لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الأطروحات اللاتي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم" لها.

واقترحت مصر نتيجة لتعثر المفاوضات أن توافق الدول الثلاث على مشاركة طرف دولي يتوسط الاتفاق ويقرّب وجهات النظر. وهو ما ترفضه أثيوبيا راهنا.

وتصل حصة مصر من مياه نهر النيل، الأطول في العالم، إلى 55.5 مليار متر مكعب سنويا.

وتعتمد مصر بنسبة تتجاوز 95 في المئة على مياه النيل للشرب والري وتقول إنّ "لها حقوقا تاريخية" في النهر بموجب اتفاقيتي 1929 و 1959 التي تعطيها 87 في المئة من مياه النيل وحق الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع.

وقال السيسي في ندوة الأحد إنّ "حجم المياه المتاح لنا بالكامل حاليا لم يعد كافيا"، خصوصا مع الزيادة السكانية في البلد العربي الذي يبلغ عدد سكانه نحو 100 مليون نسمة.

وأضاف "بالمعايير الدولية وطبقا للأمم المتحدة، دخلنا مستوى الفقر المائي"، أي ما يعادل 500 متر مكعب للشخص في العام.

والجمعة، منحت جائزة نوبل للسلام إلى أبيي أحمد، مهندس المصالحة الكبيرة بين بلده وأريتريا المجاورة والذي أشرف على إصلاحات كفيلة بإحداث تغيير عميق في بلده الذي عاش لفترة طويلة تحت حكم الاستبداد.