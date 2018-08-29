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الولايات المتحدة

سرب من النحل يحاصر تايمز سكوير

النحل يتجمع فوق مظلة عربة بيع هوت دوغ

اضطرت شرطة مدينة نيويورك إلى إغلاق جزء من شارع 43 قرب المنطقة السابعة وساحة تايمز سكوير خلال فترة الظهيرة الثلاثاء بعد أن تجمع سرب كبير من النحل فوق مظلة زرقاء تغطي عربة لبيع شطائر الهوت دوغ في منطقة بمانهاتن.

وقالت محققة الشرطة صوفيا ميسون إن ضابط شرطة يربي النحل، وصل إلى ساحة تايمز سكوير وهو يرتدي السترة الواقية التي يرتديها مربو النحل، واستخدم جهازا يشبه المكنسة الكهربائية لجمع النحل دون أن يلحق الأذى بها.

النحل في تايم سكوير
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النحل في تايم سكوير

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واجتذب المشهد عددا من السائحين الذين سارعوا لالتقاط الصور.

وقالت ميسون "استغرق الأمر نحو 45 دقيقة لجمع كل النحل" مضيفة أن الواقعة لم تسفر عن وقوع إصابات.

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