سرطان الثدي.. معدلات وفاة الذكور أعلى من الإناث

رغم أن إصابة الرجال بسرطان الثدي تمثل واحد في المئة فقط من إجمالي الإصابات، إلا أن معدل وفيات الذكور بهذا المرض أعلى الإناث، وفق تقرير نشره الموقع الإلكتروني لشبكة "سي بي أس نيوز".

وتشير التوقعات أن تبلغ إصابات الرجال بسرطان الثدي في الولايات المتحدة 2670 شخصا مع نهاية 2019، مقابل 41000 ألف امرأة، ولكن يتوقع أن يموت قرابة 500 رجل بسبب هذا المرض، وهي تعد أعلى من معدل الوفيات للإناث بالمرض ذاته.

وعزى التقرير سبب ارتفاع معدلات الوفيات بهذا المرض أكثر من النساء إلى التشخيص المتأخر، إذ تكتشف الإصابة به بعدما يكون قد وصل إلى مراحل متقدمة تجعل من رحلة العلاج شاقة على الشخص وفي بعض الأحيان يكون سرطانا عدوانيا ينتشر إلى مناطق أخرى في الجسم تتسبب بالوفاة.

وقالت الدكتورة شارون جيوردانو من مركز أندرسن للسرطان إن معدلات نجاح علاج مصابي سرطان الثدي عند الرجال أقل مما هي عند النساء، وأن نحو ثلث المرضى لديها حاليا من الرجال، ولكن دائما ما يتم تشخيصهم بالمرض في مراحله المتقدمة، والتي يعود سببها إلى قلة التعلم والوعي حوله.

وزادت أن بعض عوامل الخطر التي يعاني منها الرجال تضم الطفرات الوراثية، أو تعرضه لعلاج إشعاعي في السابق، إضافة إلى وجود أقارب مصابين بذات المرض، إذ أن إصابة أحد الوالدين أو الأشقاء بهذا المرض تعني وجود احتمالات مضاعفة للإصابة بسرطان الثدي.

والأعراض الأكثر شيوعا عند الرجال والتي يمكن أن تعني وجود سرطان بالثدي، إما وجود نتوء أو كتلة أو نزيف خفيف، وفق الموقع الإلكتروني لمستشفى "مايو كلينك".