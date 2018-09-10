سرقة مجوهرات بقيمة 930 ألف دولار من أميرة سعودية في باريس

قال مصدر في الشرطة الفرنسية الاثنين إن أميرة سعودية أبلغت عن سرقة مجوهرات قيمتها 930 ألف دولار من جناحها في فندق ريتز في باريس.

وذكر المصدر أنه لم يكن هناك ما يدل على اقتحام الغرفة، فيما رفض متحدث باسم الفندق التعليق.

وذكرت الأميرة التي لم يذكر اسمها أن المجوهرات سرقت بعد ظهر الجمعة. وأضافت الأميرة لممثلي الادعاء أن المجوهرات لم تكن في خزينة الغرفة.

وإذا تأكدت الواقعة، فستكون هذه ثاني سرقة هذا العام من الفندق الفخم الواقع في ميدان فاندوم في باريس، حيث تعتبر حوادث السطو المسلح شائعة في المنطقة.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر عام 2016 تعرضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان لعملية سطو على بعد عشر دقائق سيرا على الأقدام من الفندق حيث سرقت منها مجوهرات تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.