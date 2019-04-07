سرق سيارة.. فأنقذ مديرا للأمن

لم يكن يعرف لص سيارات في مدينة الإسكندرية المصرية إن نشاطه الإجرامي سيكون سببا في إنقاذ حياة المسؤول عن أمن المحافظة الساحلية.

القصة ترجع إلى محاولات لاغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق مصطفى النمر والتي فشلت إحداها بسبب سرقة سيارة كانت تحمل متفجرات لقتل النمر، لكن سرقة السيارة أحبطت المحاولة، حسب ما أفادت به تحقيقات السلطات القضائية المصرية.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن التحقيقات أن المتهمين أقروا بمحاولة اغتيال النمر ست مرات نجحت إحداها في قتل اثنين من مرافقيه ونجاة مدير الأمن السابق.

ولم تتضح هوية اللص الذي "كان دوره محوريا"، حسب صحيفة "الوطن"، في إحباط إحدى المحاولات ولم تفصح التحقيقات عن مصير السيارة المسروقة.