سريلانكا.. اعتقال والد انتحاريين

أفادت وكالة أسوشييتد برس بأن قائد البحرية السابق في سريلانكا قال الخميس إن السلطات اعتقلت والد انتحاريين اثنين بشبهة مساعدتهما في التفجيرات التي استهدفت في عيد الفصح الأحد ثلاث كنائس وثلاثة فنادق وأوقعت 359 قتيلا ومئات الجرحى.

إغلاق جميع الكنائس الكاثوليكية حتى إشعار آخر

يأتي ذلك فيما طلب من جميع الكنائس الكاثوليكية في سريلانكا والتي استهدفت اثنتين منها في الاعتداءات، أن تغلق أبوابها وتعلق الصلوات إلى أن تستتب الأوضاع الأمنية، وفق ما أعلن مسؤول كنسي لوكالة الصحافة الفرنسية الخميس.

وقال رجل الدين إنه "بناء على توصية قوات الأمن سنغلق جميع الكنائس"، مضيفا "لن تُقام قداديس للمؤمنين حتى إشعار آخر".

وتم تشديد الإجراءات الأمنية حول الكنائس في أنحاء البلاد، كما ذكر مسؤولون حكوميون.

ووقعت التفجيرات فيما كانت الكنائس مكتظة بالمصلين خلال إحياء قداس عيد الفصح.

أستراليا وبريطانيا: أحد منفذي كان طالبا لدينا

وفي أستراليا، قال رئيس الوزراء سكوت موريسون إن أحد الانتحاريين في هجمات سريلانكا كان في أستراليا قبل سنوات.



وصرح موريسون لصحافيين الخميس بأن ذلك الشخص كان في أستراليا طالبا وحصل على تأشيرة دراسات عليا مع زوجته وطفله، مضيفا أنه غادر البلاد مطلع عام 2013.



وأوضح أن ارتباط الشخص بأستراليا قيد تحقيق مستمر، من دون أن يدلي بتعليقات أخرى.



وعلى نحو منفصل، أكد مسؤول أمني بريطاني أن أحد الانتحاريين درس في المملكة المتحدة بين عامي 2006 و2007.

وقال المسؤول الأمني، الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته كونه غير مخول التحدث لوسائل الإعلام، إن المخابرات البريطانية لم تضع عبد اللطيف جميل محمد قيد المراقبة أثناء فترة وجوده في البلاد.



