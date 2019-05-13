سريلانكا.. قتيل في أعمال عنف ضد مسلمين

أعلنت الشرطة السريلانكية الاثنين مقتل رجل مسلم في أعمال شغب دائرة في البلاد ردا على اعتداءات استهدفت كنائس في عيد الفصح، ليصبح أول ضحايا المواجهات الطائفية التي دفعت السلطات لإعلان حظر تجول في أرجاء البلاد.

ولفظ الرجل البالغ 45 عاما أنفاسه الأخيرة بعد وقت قصير من نقله لمستشفى في منطقة بوتالام أثناء أعمال شغب ضد المسلمين بدأت الأحد، حسب ما أفاد مسؤول في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المسؤول إن "حشودا هاجمت الرجل بأسلحة حادة في ورشة النجارة التي يمتلكها". وتابع "هذه أول حالة قتل خلال أعمال الشغب".

وجاء مقتل الرجل المسلم بعد إعلان السلطات فرض حظر للتجول في جميع أنحاء سريلانكا وحجب موقع فيسبوك وتطبيق واتساب ومنصات أخرى للتواصل الاجتماعي بعد عمليات عنف مناهضة للمسلمين في عدة مدن.

وأعلن رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي أن حظر التجول فرض لمنع تنظيمات لم يسمها من زعزعة استقرار البلاد عبر إثارة العنف الطائفي.

وقال في خطاب متلفز "في عدة أماكن في شمال غرب البلاد سببت هذه المجموعات اضطرابات ودمرت ممتلكات".

وتابع أن "الشرطة وقوات الأمن احتوت الموقف لكنه هذه المجموعات (غير المحددة) لا تزال تحاول خلق مشكلات".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الاضطرابات تعيق التحقيق في اعتداءات 21 نيسان/أبريل الفائت التي استهدفت ثلاثة كنائس كاثوليكية وثلاثة فنادق وأسفرت عن مقتل 258 شخصا وإصابة نحو 500 آخرين.

وفرض حظر التجول لست ساعات ليلا بعدما امتدت أعمال العنف إلى ثلاث مناطق في شمال العاصمة كولومبو، وهاجمت مجموعات مسيحية فيها متاجر للمسلمين.

وفرضت السلطات منع التجول على هذه المناطق الثلاث أولا قبل أن يشمل جميع أنحاء البلاد.

ويشكل المسلمون نسبة 10 في المئة من سكان سريلانكا ذات الغالبية البوذية. ويمثل المسيحيون 7.6 في المئة من عدد السكان البالغ 21 مليون نسمة.