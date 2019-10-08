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السعودية

بعد أول ظهور.. حارس الملك سلمان يحظى باهتمام المغردين

العميد سعد بن مسفر القحطاني الحارس الشخصي الجديد للملك سلمان بن عبد العزيز

في أول ظهور رسمي له بعد تعيينه حارسا شخصيا للعاهل السعودي، رافق العميد سعد بن مسفر القحطاني الملك سلمان بن عبد العزيز خلال اللقاء الذي جمعه مع مسؤولين سودانيين.

العميد سعد القحطاني خلف رئيس المجلس السيادي السوداني، اللواء عبدالفتاح البرهان
العميد سعد القحطاني خلف رئيس المجلس السيادي السوداني، اللواء عبدالفتاح البرهان

العميد سعد القحطاني على اليسار أثناء لقاء الملك سلمان بمسؤولين سودانيين
العميد سعد القحطاني على اليسار أثناء لقاء الملك سلمان بمسؤولين سودانيين

وكان القحطاني قد رافق الملك سلمان الأحد خلال لقائه برئيس المجلس السيادي السوداني، اللواء عبدالفتاح البرهان، ورئيس حكومة السودان، عبدالله حمدوك.

وقد تمت ترقية القحطاني من منصب عميد بالحرس الملكي الأسبوع الماضي، ليصبح قائدا لقوة الحرس الخاص خلفا للواء عبد العزيز بن بداح الفغم الذي قتل على يد صديقه.

بيان ترقية سعد بن مسفر القحطاني إلى منصب قائد قوة الحرس الخاص
بيان ترقية سعد بن مسفر القحطاني إلى منصب قائد قوة الحرس الخاص

وكانت وسائل إعلام سعودية قد تداولت وثيقة قالوا إنها صادرة عن رئيس الحرس الملكي الفريق سهيل بن صقر المطيري تتعلق بتعيين القحطاني قائدا لقوة الحرس الخاص.

وأعلنت السلطات السعودية في 29 سبتمبر مقتل اللواء الركن عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز في مدينة جدة أثناء شجار مع صديقه.

/**/ /**/ /**/ اللواء الركن عبد العزيز الفغم
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ولا تتوفر معلومات حول المشيرة المهنية للحارس الشخصي الجديد للملك سلمان، إلا أن مغردين سعوديين ذكروا أنه تمت ترقيته إلى رتبة عميد في عام 2015.

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