بعد أول ظهور.. حارس الملك سلمان يحظى باهتمام المغردين

في أول ظهور رسمي له بعد تعيينه حارسا شخصيا للعاهل السعودي، رافق العميد سعد بن مسفر القحطاني الملك سلمان بن عبد العزيز خلال اللقاء الذي جمعه مع مسؤولين سودانيين.

وكان القحطاني قد رافق الملك سلمان الأحد خلال لقائه برئيس المجلس السيادي السوداني، اللواء عبدالفتاح البرهان، ورئيس حكومة السودان، عبدالله حمدوك.

وقد تمت ترقية القحطاني من منصب عميد بالحرس الملكي الأسبوع الماضي، ليصبح قائدا لقوة الحرس الخاص خلفا للواء عبد العزيز بن بداح الفغم الذي قتل على يد صديقه.

وكانت وسائل إعلام سعودية قد تداولت وثيقة قالوا إنها صادرة عن رئيس الحرس الملكي الفريق سهيل بن صقر المطيري تتعلق بتعيين القحطاني قائدا لقوة الحرس الخاص.

وأعلنت السلطات السعودية في 29 سبتمبر مقتل اللواء الركن عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز في مدينة جدة أثناء شجار مع صديقه.

ولا تتوفر معلومات حول المشيرة المهنية للحارس الشخصي الجديد للملك سلمان، إلا أن مغردين سعوديين ذكروا أنه تمت ترقيته إلى رتبة عميد في عام 2015.