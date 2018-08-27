الشرطة الفرنسية تحتجز سعد لمجرد بتهمة اغتصاب جديدة

قال ممثل ادعاء فرنسي إن المغني المغربي سعد لمجرد محتجز لدى الشرطة للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب في بلدة سان تروبيه على الريفييرا الفرنسية.

وأفاد مكتب المدعي العام في دراجوينان بأن لمجرد (33 عاما) اعتقل الأحد دون تقديم تفاصيل.

وقد يستمر احتجاز الشرطة للحالات المتعلقة بالاغتصاب لما يصل إلى 48 ساعة.

وتم القبض على لمجرد سابقا في تشرين الأول/أكتوبر 2016 لاعتدائه على امرأة فرنسية في فندق فخم في شارع الشانزليزيه.

واتهم لمجرد بالاغتصاب والاعتداء، ولم تقدم القضية للمحاكمة بعد.

ويتمتع لمجرد بشهرة كبيرة في مجال موسيقى البوب العربي.

وسجل مقطع الفيديو الخاص به لأغنية "لمعلم" أكثر من 650 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

ومنحه ملك المغرب محمد السادس أرفع تكريم وطني في البلاد عام 2015.

وكان المجرد قد نشر صورة له قبل يومين على حسابه إنستغرام.

وبحسب موقع هسبريس المغربي المحلي، قال والد لمجرد البشير عبدو إنه "حاول الاتصال بابنه هاتفيا منذ أمس السبت ولكنه لا يرد".

​وبحسب الموقع فإن هذه المرة الثالثة التي يواجه لمجرد تهمة الإغتصاب، وبالإضافة للتهم السابقة له في فرنسا، فإنه متهم بالإغتصاب أيضا في أميركا بقضية تعود لعام 2010.