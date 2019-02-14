هذا هو سعر تذكرتك إلى المريخ

لن تبقى رحلات الفضاء حكرا على أصحاب الثراء الفاحش فقط، بل قد يكون بإمكان أولئك الذين يمتلكون ثروة محدودة أن يزوروا المريخ أو القمر في المستقبل القريب.

وإذا سارت الأمور كما يخطط لها مالك شركة "سبايس إكس" إيلون ماسك، فإن سعر التذكرة سينخفض بشكل ملحوظ، ولن يقتصر فقط على أصحاب المليارات.

وفي تغريدة له عن أسعار تذاكر الرحلات إلى المريخ مستقبلا، قال ماسك "أعتقد أن سعر التذكرة (تذكرة العودة مجانية) ستكون يوما ما أقل من 500 ألف دولار، بل وحتى أقل من 100 ألف دولار."

وأضاف ماسك في تغريدته، "هذا سعر منخفض للمواطنين في الدول ذات الاقتصادات المتقدمة، حيث يستطيعون بيع منازلهم على الأرض والسفر إلى المريخ إذا رغبوا."

ومن المقرر أن تقل المركبة الفضائية نحو100 راكب إلى مدار الأرض، محملة على صاروخ يدعى "الثقيل جدا"، ثم تتوجه إلى المريخ أو القمر أو أي وجهة أخرى.

ويؤكد إيلون ماسك أن السفينة قادرة على الذهاب إلى أماكن مختلفة في المجموعة الشمسية، وسيكون بمقدور صاروخ "الثقيل جدا" العودة إلى الأرض مجددا، من خلال هبوط عمودي ثم الإقلاع مجددا أكثر من مرة.