ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى منذ 2014

سجل سعر برميل النفط الاثنين أعلى مستوى له منذ أربعة أعوام تقريبا، وبلغ حوالي 81 دولارا وذلك بعد يوم على قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها من المنتجين المستقلين، عدم زيادة الإنتاج خلال اجتماع عقد في الجزائر.

وارتفع سعر برميل برنت نفط بحر الشمال تسليم تشرين الثاني/نوفمبر دولارين، واستقر عند 80.80 دولارا حوالي الساعة 08:45 بتوقيت غرينتش بعد أن وصل إلى 80.94 دولارا.

وبذلك تجاوز أعلى متسوى بلغه منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2014 عندما كان 80.50 دولارا.

ورفع بنك أوف أميركا ميريل لينش توقعاته لسعر خام برنت في العام القادم بفعل ما قال إنه تراجع أكبر في صادرات إيران عن تكهناته السابقة نظرا لموقف أكثر تشددا من جانب الولايات المتحدة.

وزاد البنك توقعه لسعر برنت في 2019 إلى 80 دولارا للبرميل من 75 دولارا.

المصدر: أ ف ب/ رويترز