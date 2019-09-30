تفهم ثلاث لغات.. كلاب بسعر قد يصل إلى 230 ألف دولار

230 ألف دولار هو ثمن هذا الكلب، لكنك لن تستغرب كثيرا إذا ما علمت مميزاته، سواء الجسدية أو على مستوى الذكاء.

وتقول رئيسة شركة "Harrison K-9" بولاية ساوث كارولينا، نوفمبر هولي، "إن عملاءنا مكونون من رياضيين محترفين، وإداريين، ونساء وحيدات يجلسن في منازلهن وحدهن"، بحسب تقرير شبكة CNBC.

والكلاب التي تبيعها تنتمي لفصيلة "جرمان شيبرد" الأوروبية، وتتم رعايتها واستخراج شهادة تدريبها على مهارات الحراسة من ألمانيا، وتعرف هذه الفصيلة عامة باستخدامها من قبل الشرطة.

وتستورد الشركة هذه الكلاب إلى الولايات المتحدة، بعد خضوعها للتدريب بشكل يومي لمدة عامين في ألمانيا.

وتقوم الشركة باختيار الكلاب التي تستوردها على أساس معايير مثل الطاعة، والقدرة على تتبع الروائح، واستشعار الهجوم، إلى جانب معايير أخرى.

وبعد ذلك، تتلقى الحيوانات تدريبا إضافيا في مدين أيكن حيث تقع الشركة، يتراوح بين ستة أشهر إلى 12 شهرا.

وتعلم الشركة الكلاب نحو ثلاث لغات، أي يكون باستطاعة الكلاب الاستجابة إلى الأوامر سواء كانت باللغة الإنكليزية أو الألمانية أو بالإشارة.

وتتطلب مهارات التواصل عند الكلاب سنوات حتى يتم تطويرها، كما تتطلب أن تتم عملية التعليم قبل أن إرسال الكلب إلى صاحبه الذي ابتاعه.

وتصل أسعار الكلاب المدربة بين 30 ألف إلى 80 ألف دولار، بينما تصل السلالات المؤصلة إلى أرقام أعلى بكثير.

وأضافت هولي لشبكة CNBC أن أغلى كلب باعته الشركة كان سعره وصل إلى 230 ألف دولار، وقد شاركت الكلبة في مسابقة جمال، واحتلت مرتبة ضمن أجمل 50 كلبا في العالم.

وقالت هولي إن العملاء يستخدمون الكلاب كطبقة أمن أخرى للمنازل، فعلى سبيل المثال لا يمكن لكاميرات المراقبة أن تراقب كل زاوية في العقار، بينما تستطيع الكلاب سد هذه الفجوات.