سعوديات يطرقن باب العمل في خدمات التوصيل

بعد أن منحن رسميا الحق في قيادة السيارة، أصبح الشغل الشاغل لدى العديد من نساء السعودية البحث عن فرص عمل جديدة بسيارتهن.

فتح هذا الأمر المجال للسعوديات للعمل كسائقات، وسعى بعضهن للعمل مع خدمات نقل ركاب مثل أوبر وكريم.

السعوديان طرقن أيضا باب خدمات التوصيل، فقد أوردت صحيفة عكاظ في تقرير لها الجمعة أن 16 امرأة تقدمن للعمل في هذا المجال في إحدى شركات التطبيقات الذكية.

الشركة، التي لم تذكر الصحيفة اسمها، ستشرع أيضا في فتح أكاديمية لتأهيل هؤلاء النسوة على القيام بخدمات توصيل الطلبات من المطاعم والمتاجر.

ويشكل عمل المرأة في خدمات التوصيل تحديا جديدا للقيود التي يفرضها المجتمع المحافظ على المرأة في المملكة، لكنه يأتي أيضا في سياق موجة التغيير التي شهدتها المملكة خلال الشهور الأخيرة.

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وكانت المملكة قد بدأت في حزيران/يونيو الماضي بإصدار رخص القيادة للنساء للمرة الأولى منذ عقود، وقامت النساء اللواتي يمتلكن رخص قيادة دولية باستبدالها برخص سعودية.