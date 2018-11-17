'#العباية_المقلوبة' تنتشر في السعودية

أطلقت سعوديات حركة احتجاج على ارتداء العباءة عبر نشر صور على شبكات التواصل الاجتماعي ارتدين فيها 'العباءة بالمقلوب.

والسعودية تمنع النساء من ارتداء أي لباس آخر غير العباءة السوداء التقليدية التي تغطي كل الجسم.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال في آذار/مارس 2018 إن ارتداء العباءة ليس إلزاميا في الإسلام.

لكن في الممارسة لم يتغير شيء في هذا المجال في المملكة ولم ينشر أي قرار رسمي بهذا الخصوص.

واستخدمت عشرات السعوديات وسم (هاشتاغ) "العباية المقلوبة" لنشر صور لهن وهن يرتدين العباءة بالمقلوب.