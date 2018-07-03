رئيس تنفيذي جديد لـ'نيوم'

عينت السعودية رئيسا تنفيذيا جديدا لمشروع "نيوم" بعد أقل من عام على الإعلان عن المدينة الاقتصادية الضخمة المقرر إقامتها في شمال غرب المملكة.



وقرر مجلس إدارة المشروع، حسب بيان وزعه مساء الاثنين، تعيين نظمي النصر في منصب الرئيس التنفيذي للمشروع خلفا لكلاوس كلاينفيلد الذي تم تعيينه مستشارا لرئيس مجلس إدارة المشروع ولي العهد محمد بن سلمان.



وعمل النصر الذي سيتولى منصبه الجديد في الأول من آب/أغسطس المقبل، لأكثر من 30 عاما في شركات ومؤسسات عالمية، أبرزها عملاقة النفط السعودية أرامكو.



وكان ولي العهد قد أعلن في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي المنطقة التي تبلغ مساحتها 26 ألفا و500 كلم مربع وتشمل أراضي في الأردن ومصر، فيما تتجاوز الاستثمارات 500 مليار دولار.



ويشرف على المشروع "صندوق الاستثمارات العامة" الذي يترأسه الأمير محمد، ويشكل حلقة جديدة من سلسلة المشاريع المستقبلية التي أعلنت في المملكة خلال السنوات الأخيرة ضمن "رؤية 2030" الهادفة إلى تنويع الاقتصاد.



ومن المقرر أن ينتهي العمل في المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية في عام 2025.





