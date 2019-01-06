السعودية رهف: سيقتلونني  

أعربت مواطنة سعودية تبلغ 18 عاما أوقفت الأحد في مطار بانكوك الدولي عن خشيتها على حياتها في حال ترحيلها إلى بلادها.

وأكدت أجهزة الهجرة في تايلاند أن السعودية رهف محمد القنون منعت من الدخول إلى البلاد لدى وصولها من الكويت.

ونشرت الفتاة مقاطع فيديو من المطار قالت فيها إنها محتجزة في فندق المطار:

ونشرت رهف معلوماتها وصورتها، وقالت في تغريدة على تويتر " لأن لا شيء لدي لأخسره قررت نشر معلوماتي"، ونشرت صورة قالت إنها صورتها الشخصية.

ونشرت أيصا صورة لجواز سفرها:

وقالت رهف لوكالة الصحافة الفرنسية إن مسؤولين سعوديين وكويتيين أوقفوها في مطار سوفارنابومي واحتجز جواز سفرها، وهو ما أكدته منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية.

وصرحت قائلة "أخذوا جواز سفري"، مضيفة أن أهلها أبلغوا أنها سافرت "من دون إذنهم".

وأشارت رهف إلى أنها كانت تحاول الهروب من معاملة سيئة تتعرض لها من جانب عائلتها.

وتابعت "عائلتي متشددة واحتجزتني داخل غرفة لمدة ستة أشهر لمجرد أنني قصصت شعري"، مؤكدة أنه سيتم سجنها إذا تم ترحيلها إلى بلادها.

وقالت "أنا متأكدة 100% أنهم سيقتلونني لدى خروجي من سجن سعودي"، مؤكدة أنها "خائفة" و"فاقدة للأمل".

وصرح مدير الهجرة في تايلاند سوراشات هاكبارن للوكالة أن رهف محمد القنون أوقفت الأحد لدى وصولها على متن طائرة من الكويت.

وأعلن أن الشابة موجودة حاليا في فندق في المطار ويفترض أن يتم ترحيلها إلى السعودية بحلول صباح الاثنين.

وبحسب هاكبارن، لم تكن لديها "لا تذكرة عودة ولا مال". وقال إن رهف "فرت من عائلتها لتجنب الزواج وهي قلقة من احتمال تعرضها لمتاعب في حال عودتها إلى السعودية".