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سعوديتان هاربتان تحصلان على حق اللجوء

مهى ووفاء السبيعي في مطار تبليسي

أعلنت شقيقتان سعوديتان هربتا من المملكة وطلبتا اللجوء في جورجيا الشهر الماضي، أنهما حصلتا على حق اللجوء في بلد ثالث لم تفصحا عنه.

وذكرت الشقيقتان مها (28 عاما) ووفاء السبيعي (25 عاما) عبر حسابهما على تويتر الثلاثاء أنهما عازمتان على بدء حياة جديدة بعد أن حصلتا على جوازي سفر من جورجيا.

وقالت وفاء في شريط فيديو يظهر الشابتين في مطار تبليسي عاصمة جورجيا وهما تلوحان بجوازي سفرهما بفرح شديد "نتوجه أخيرا إلى بلد آخر. سيكون لنا منزل جديد وسنبدأ حياة جديدة".

ولم تكشف الفتاتان عن البلد الثالث الذي توجهتا إليه، وقالتا إن "من المهم أن يظل موقعنا الجديد غير معلوم لفترة قصيرة".

وأعلنت وزارة الداخلية الجورجية مع منظمة غير حكومية ساعدت الشقيقتين، أنهما في أمان، من دون تفاصيل حول وجهتهما.

وكانت الشابتان أعلنتا في نيسان/أبريل أنهما "عالقتين في جورجيا" بعد قيام السلطات السعودية بإلغاء جوازي سفرهما.

وقالتا إنهما فرتا من القمع الذي عانتا منه من قبل عائلتهما، وقد تتعرضان للموت في حال أجبرتا على العودة إلى المملكة.

مها السبيعي وشقيقتها وفاء-من صفحتهما على تويتر
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وحصلت الشابة السعودية رهف محمد القنون (18 عاما) على حق اللجوء في كندا في كانون الثاني/يناير الماضي بعدما أوقفت في مطار بانكوك.

كما فرت شقيقتان سعوديتان أيضا إلى هونغ كونغ في أيلول/سبتمبر الماضي، وغادرتا هذه المنطقة في نهاية آذار/مارس إلى بلد ثالث لم يكشف عنه.

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