تحذير أميركي من عواقب التعامل مع إيران تجاريا

قالت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في برلين الخميس إنها تسعى للحصول على تفاصيل بشأن الآلية الأوروبية الجديدة لتسهيل التجارة مع إيران من دون استخدام الدولار، مذكرة بنيّة إدارة الرئيس دونالد ترامب معاقبة الدول والحكومات التي تتعامل تجاريا مع طهران.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية بأن فرنسا وألمانيا وبريطانيا استحدثت آلية لدعم التبادل التجاري مع إيران، تعرف إعلاميا بـ"Intex"، لتفادي العقوبات الأميركية.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) فإن هذه الآلية عبارة عن مشروعات مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص الناشط في الدول المذكورة "من أجل مساعدة الشركات الأوروبية التي لها مصالح تجارية في إيران على تفادي العقوبات الأميركية".

وينتظر أن يتم الإعلان عن هذه الآلية رسميا الخميس عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بوخارست.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يعمل على الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران رغم الانسحاب الأميركي الذي أعلنه ترامب td شهر أيار/مايو الماضي.