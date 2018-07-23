سفارة فلسطين بالجزائر تنفي تورط الموساد بوفاة شابين

مصطفى هاشم/ خاص بـ"موقع الحرة"

نفت السفارة الفلسطينية بالجزائر الاثنين تورط جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" في وفاة فلسطينيين اثنين في الجزائر، أحدهما قيادي طلابي بحركة "فتح".

وكانت وسائل إعلام فلسطينية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اتهموا الموساد الإسرائيلي باغتيال شابين الفلسطينيين وهما رئيس المكتب الطلابي لـ "قتح" بالجزائر سليمان الفرا، وصديق له يدعى محمد البنا كان في زيارة للجزائر قادما من بلجيكا التي يقيم بها.

وقال هيثم عمايري متشار السفير الفلسطيني إلى الجزائر لـ "موقع الحرة" إن وفاة الشابين حدثت نتيجة "تسرب للغاز الطبيعي في الشقة التي يقطنها سليمان".​