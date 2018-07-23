سفارة فلسطين بالجزائر تنفي تورط الموساد بوفاة شابين

مصطفى هاشم/ خاص بـ"موقع الحرة"
نفت السفارة الفلسطينية بالجزائر الاثنين تورط جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" في وفاة فلسطينيين اثنين في الجزائر، أحدهما قيادي طلابي بحركة "فتح".
وكانت وسائل إعلام فلسطينية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اتهموا الموساد الإسرائيلي باغتيال شابين الفلسطينيين وهما رئيس المكتب الطلابي لـ "قتح" بالجزائر سليمان الفرا، وصديق له يدعى محمد البنا كان في زيارة للجزائر قادما من بلجيكا التي يقيم بها.
وقال هيثم عمايري متشار السفير الفلسطيني إلى الجزائر لـ "موقع الحرة" إن وفاة الشابين حدثت نتيجة "تسرب للغاز الطبيعي في الشقة التي يقطنها سليمان".
وأوضح أن تقارير الشرطة الجزائرية حتى الآن "لا تشير إلى عملية اغتيال"، مشيرا إلى وجوب "انتظار إصدار السلطات الوثائق الكاملة حول طبيعة الوفاة".
وكان السفير الفلسطيني إلى الجزائر لؤي عيسى قد دعا الاثنين في بيان نشرته حركة "فتح" إلى "توخي الحيطة والحذر في نقل سبب الوفاة ... الفلسطينيون في الجزائر الشقيقة سالمون مطمئنون".