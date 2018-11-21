سفن حربية أميركية تصل هونغ كونغ

وصلت حاملة طائرات وسفن حربية أميركية إلى هونغ كونغ الأربعاء في خطوة اعتبرت بادرة تصالحية من قبل بكين قبل اللقاء المرتقب بين رئيسي الصين والولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وتأتي هذه الزيارة بعد شهرين من إلغاء الصين زيارة مماثلة للبحرية الأميركية وسط توتر بين واشنطن وبكين زادته الحرب التجارية بين البلدين.

ووصلت حاملة الطائرات "يو أس أس رونالد ريغان" مياه هونغ كونغ إضافة إلى المدمرتين "بيفولند" وكيرتس ويلبر" وسفينة "تشانسلرزفيل" التي تحمل صواريخ كروز موجهة.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب نظيره الصيني شي جينبنغ خلال قمة مجموعة العشرين التي تبدأ في الأرجنتين في 30 تشرين الثاني/نوفمبر.

وصرح الخبير العسكري من بكين زهو شينمينغ لصحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" أن هذه "بادرة ودية من الجانب الصيني للسماح لحاملة الطائرات يو أس أس رونالد ريغان بزيارة هونغ كونغ قبل اللقاء المقرر بين الرئيسين في الأرجنتين".

وفي أيلول/سبتمبر ألغت الصين زيارة كان من المقرر أن تقوم بها سفينة حربية أميركية إلى هونغ كونغ كما ألغت خططا للقاء بين قائد البحرية الصينية ونظيره الأميركي.

وكان ذلك بعد أن حلقت القاذفة الأميركي "بي 52" فوق أجواء بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي.