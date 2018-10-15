سفن ذاتية القيادة من رولز رويس

أعلنت شركة "رولز-رويس" عن صفقة جديدة مع شركة "إنتل" لبناء سفن ذاتية القيادة بالكامل بحلول عام 2025.

وأنشأت الشركة نظاما خاصا أطلق عليه اسم "نظام الوعي الذكي" يتكون من شبكة من الكاميرات، والرادارات وأجهزة استشعار عن بعد.

يقوم هذا النظام بالبحث عن العوائق التي يمكن أن تعيق حركة السفن ذاتية القيادة مثل السفن الأخرى.

وكجزء من الصفقة الجديدة مع "إنتل" ستستخدم "رولز-رويس" محركات الأقراص الصلبة ثلاثية الأبعاد لتخزين البيانات ومعالجتها.

ويستطيع "نظام الوعي الذكي" تصنيف السفن القريبة تلقائيا، سواء كانت قوارب صغيرة، أو سفن الرحلات، أو ناقلات النفط.

ويتيح النظام رؤية أفضل في الظروف الجوية السيئة من خلال جمع البيانات من مصادر متعددة والتركيز عليها، وهو مفيد بشكل خاص عندما تتنقل السفن في أماكن قريبة، مثل أرصفة الموانئ.

وتعمل الشركة، التي انفصلت عن العلامة التجارية للسيارات التي تحمل الاسم نفسه، على تكنولوجيا السفن ذاتية القيادة منذ أوائل عام 2010.