سفيرة سعودية جديدة في واشنطن

أعلنت السعودية السبت تعيين سفيرة في الولايات المتحدة بدلا من خالد ابن الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وعينت الأميرة ريما ابنة رئيس الاستخبارات والسفير السعودي السابق في واشنطن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة لدى الولايات المتحدة الأميركية بمرتبة وزير.

وهي أول امرأة تشغل المنصب.

وعين السفير السابق الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

والأمير خالد هو الأخ الشقيق الأصغر لولي العهد محمد بن سلمان، والذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع.

وفي أمر ملكي آخر، أعلنت السعودية صرف راتب شهر مكافأة "للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة".

من هي الأميرة ريما؟