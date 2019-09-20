سقطت 30 ألف قدم فجأة.. لحظات رعب عاشها ركاب طائرة أميركية

ثماني دقائق من الرعب عاشها ركاب طائرة أميركية اضطر قائدها إلى الهبوط بها فجأة بسبب مشكلة فنية.

الطائرة التي كان على متنها 213 راكبا هبطت الأربعاء من ارتفاع 39 ألف قدم لارتفاع 10 آلاف قدم في ثماني دقائق فقط.

اضطر قائد الطائرة، وهي من طراز بوينغ 763 وكانت متجهة من أتلانتا في ولاية جورجيا إلى غورت لودرديل بفلوريدا، إلى تغيير وجهتها والهبوط بها في مدينة تامبا بفلوريدا.

الهبوط السريع الذي كان متعمدا للطائرة التابعة لخطوط "دلتا" تم بسبب مشكلة ضغط في قمرة الطائرة على هذا الارتفاع الكبير، بحسب بيان لـ"دلتا".

الركاب فوجئوا بأقنعة الأكسجين تتدلى من فوق رؤوسهم، ما أصابهم بالذعر الشديد والخوف من وقوع كارثة محتملة.

هاريس ديوسكين، أحد الركاب، قال لشبكة "أن بي سي نيوز" إنه وجد فجأة "أربعة أقنعة أكسجين تسقط" أمامه.

وذكر أن حالة من الفوضى حدثت بين الركاب، رغم أن طاقم الطائرة نصحوهم بعدم الخوف. "بعض الركاب كانوان يتنفسون بسرعة شديدة" يقول ديوسكين.

شعر الراكب بصعوبة في التنفس خلال هذه الدقائق العصيبة لكن لا يعلم ماذا إذا كان الأمر يتعلق بمشكة الضغط أو الشعور بالخوف.

ويتذكر امرأة كانت جالسة إلى جواره كانت قد أبلغته قبل وقوع المشكلة أن لديها أصلا مشكلة الخوف من الطيران.

في تلك اللحظات، ظن البعض أنها لحظات الوداع. بعث هذا الراكب رسائل نصية لأمه وزوجته لإبلاغهما أنه "يحبهما"، وقام باحتضان ابنه الذي كان برفقته:

البعض أشاد بتصرف الطاقم على متن الطائرة. تيفاني واحدة من الركاب كتبت تغريدة قالت فيها إنهم كانوا "رائعين":

هبطت الطائرة اضطراريا في تامبا دون حدوث إصابات. وبعد حوالي ساعة من رحلة حبس فيها الركاب أنفاسهم، تم توصيل الركاب إلى وجهتهم النهائية بواسطة حافلات.

وبينما قام الفنيون بتقييم حالة الطائرة، فتحت إدارة الطيران الفيدرالية تحقيقا لمعرفة السبب وراء هذا العطل الفني.