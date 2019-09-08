سقوط صاروخ من غزة قرب السياج الحدودي جنوب إسرائيل

سقط صاروخ أطلق من قطاع غزة في في منطقة خالية بالقرب من السياج الحدودي جنوب إسرائيل، الأحد.

وأطلق صفارات الإنذار في تجمعات سكنية إسرائيلية قرب القطاع، وفقا لمراسل الحرة.

ويأتي هذا بعد يوم من صدور بيان أفاد فيه الجيش الإسرائيلي أن طائرة عسكرية تابعة له أطلقت النار باتجاه "خلية مخربين" قامت بإطلاق طائرة مسيرة صغيرة دخلت إسرائيل من منطقة جنوب قطاع غزة، السبت.

وأضاف البيان أن الطائرة المسيرة "على ما يبدو ألقت عبوة ناسفة في منطقة السياج الأمني وعادت فورا إلى داخل القطاع".

وكان الجيش الإسرائيلي قد ذكر قبل ذلك أن قواته قصفت مواقع لحركة حماس في القطاع بعد إطلاق صواريخ على إسرائيل من الجانب الفلسطيني.

وفي وقت متأخر من ليلة الجمعة، أطلقت "خمس قذائف من قطاع غزة باتجاه إسرائيل"، بحسب بيان صادر عن الجيش.