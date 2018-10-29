تأخير 10 دقائق يكتب عمرا جديدا لمواطن إندونيسي

سوني سيتايوان إندونيسي كتب له عمر جديد بعدما أدى تأخره عن رحلة شركة "ليون أير" التي تحطمت في البحر الإثنين بعيد إقلاعها، إلى نجاته من موت محقق.

وقال سيتايوان لوسائل إعلام إنه وصل إلى المطار بعد 10 دقائق من إقلاع الطائرة المنكوبة.

وأضاف سيتايوان وهو موظف في وزارة المالية، أن ستة من زملائه في العمل كانوا على متن الرحلة التي لقي جميع ركابها حتفهم، بحسب ما أفادت به وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية.

Sony Setiawan tells media how he missed Indonesia's Lion Air flight due to traffic.



He arrived at the airport ten minutes after the plane took off, which later crashed into the sea.



Six of his colleagues from the Finance Ministry were onboard. - AFP pic.twitter.com/fjLdCDxbSk — malaysiaonenews (@Malaysia1news) October 29, 2018

وفقد الاتصال بالطائرة التي كانت تقل 189 شخصا بعد 13 دقيقة من إقلاعها من العاصمة جاكرتا.