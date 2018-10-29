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تأخير 10 دقائق يكتب عمرا جديدا لمواطن إندونيسي

المواطن الإندونيسي سوني سيتايوان

سوني سيتايوان إندونيسي كتب له عمر جديد بعدما أدى تأخره عن رحلة شركة "ليون أير" التي تحطمت في البحر الإثنين بعيد إقلاعها، إلى نجاته من موت محقق.

وقال سيتايوان لوسائل إعلام إنه وصل إلى المطار بعد 10 دقائق من إقلاع الطائرة المنكوبة.

وأضاف سيتايوان وهو موظف في وزارة المالية، أن ستة من زملائه في العمل كانوا على متن الرحلة التي لقي جميع ركابها حتفهم، بحسب ما أفادت به وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية.

وفقد الاتصال بالطائرة التي كانت تقل 189 شخصا بعد 13 دقيقة من إقلاعها من العاصمة جاكرتا.

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