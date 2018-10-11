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سقوط قتيل في فلوريدا جراء الإعصار مايكل

سكان يحتمون من الإعصار مايكل في ولاية فلوريدا

سقط قتيل جراء الإعصار المدمر مايكل الذي ضرب سواحل فلوريدا الأربعاء ترافقه رياح هي الأعنف في الولاية الجنوبية منذ أكثر من قرن، بحسب ما أعلنت السلطات لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت السلطات المحلية في مقاطعة غادسدن إن "هناك وفاة مرتبطة بالإعصار"، مشيرة إلى أن هذه الوفاة وهي الأولى التي تسجل منذ بدء الإعصار سببها سقوط شجرة.

وفي وقت سابق قال حاكم الولاية ريك سكوت إن "التوقعات تشير إلى أن الإعصار مايكل سيكون العاصفة الأكثر تدميرا في فلوريدا خلال قرن".

وأضاف: "ستشهد الأحياء السكنية على امتداد ساحلنا دمارا لا يمكن وصفه".

وخلال إطلاع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض على آخر المستجدات، قال كبير مسؤولي الطوارئ بروك لونغ إن مايكل أعنف إعصار يضرب المنطقة منذ 1851.

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