مصدر للحرة: سقوط قذائف على موقع للجيش الأميركي شمالي سوريا

أفادت مصادر للحرة بأن قذائف سقطت قرب موقع تابع للقوات الأميركية في كوباني شمالي سوريا.

من جهة ثانية نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن لا تقارير عن وجود أية إصابات في صفوف القوات الأميركية، كما لم يتم التعرف على مصدر الانفجار.

وكانت مجلة نيوزويك نقلت عن مصدر استخباري كردي عراقي قوله إن القوات الأميركية تعرضت لقذائف مدفعية مصدرها الجيش التركي الذي يشن عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد شمالي سوريا منذ الأربعاء .

وذكر مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية للمجلة أن على القوات التركية أن تكون حذرة فيما يتعلق بمواقع القوات الأميركية في سوريا.

ولم يحدد المسؤول الأميركي عدد القوات الأميركية الموجودة في الموقع الذي تعرض للهجوم لكنه رجح أن يتراوح العدد بين 15 إلى 100 شخص.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد بما هو "أسوأ من العقوبات إذا تجاوزت العملية التركية حدودها".

وشدد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الاركان الجمعة على أهمية سلامة القوات الأميركية في شمال سوريا.

وقال رئيس هيئة الأركان مارك ميلي أن بلاده تحتفظ بحق الرد في حال تعرض القوات الأميركية إلى أي تهديد خلال الحملة التركية.