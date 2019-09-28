سقوط قذيفتين أطلقتا من سيناء في بلدة إسرائيلية

مراسل الحرة

سقطت قذيفتان مدفعيتان في بلدة بني نيتسريم الإسرائيلية أُطلقتا من شمال سيناء ما أدى إلى حدوث أضرار بأحد المباني لكن دون وقوع إصابات بشرية.

وهرع إلى المكان خبراء متفجرات وقوات الشرطة.

وتم إطلاق القذيفتين على ما يبدو من دبابة مصرية تنشط في إطار الحملة العسكرية في شمال سيناء ضد خلايا داعش.

وفي حادثة منفصلة، اعتقلت القوات البحرية الإسرائيلية شخصا حاول التسلل عبر الحدود البحرية من مصر إلى إسرائيل.

وكان الجيش المصري قد أعلن في بيان الجمعة القضاء على 118 مسلحا وتفجير 273 عبوة ناسفة وتدمير 11 نفقا خلال عمليات "ملاحقة لإرهابيين" في شمال سيناء.

وتشن السلطات المصرية منذ فبراير 2018، عملية واسعة النطاق "لمكافحة الإرهاب" في شتى أنحاء البلاد خصوصا في شمال سيناء وهي المنطقة التي شهدت نشاطا مكثفا من مجموعات متطرفة ومسلحة على مدار السنوات الماضية.