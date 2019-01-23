لزبائن أمازون.. سكوت في الطريق

ستبدأ أمازون توصيل الطلبات للزبائن عن طريق روبوت جديد أطلقت عليه اسم "سكوت".

وحسب ما أعلنت الشركة في بيان الأربعاء فإن "سكوت" سيكلف بإيصال طرود يتم طلب توصيلها خلال يوم أو يومين للمشتركين في حسابات "برايم".

وستشغل أمازون في المرحلة التجريبية الأولى ستة روبوتات يراقبها موظفون في الشركة للتأكد من عملها ضمن معايير السلامة والأمان.

وستعمل الروبوتات التي تشبه في شكلها ثلاجة أو سيارة صغيرة في مقاطعة سنوهوميش بولاية واشنطن.

وطورت الشركة روبوتات "سكوت" في مركز التطوير والأبحاث التابع لها في سياتل.